Suriye ve Lübnan Liderleri Şam'da Bir Araya Geldi

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, başkent Şam'da bir araya geldi.

Lübnan'daki Dürzi lider Canbolat, Şam'a geldi.

Canbolat, Şera ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şera, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı." diye konuştu.

Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığına dikkati çeken Şera, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu." dedi.

Şera, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı." diyerek, devrik Beşşar Esed rejiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Şera'yı Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

1977'den beri partinin ve Dürzi cemaatinin başında

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, 46 yıldır bu görevini sürdürüyordu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda.

Canbolat'ın babası Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.