Suriye ve Suudi Arabistan'dan İşbirliği Vurgusu
Suriye ve Suudi Arabistan'dan İşbirliği Vurgusu

21.05.2026 20:34
Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, bölgesel konuları ve işbirliğini görüşmek üzere telefonda görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel konuları ele aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bu gelişmelerin bölgeye etkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Taraflar, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bazı bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki Bakan, ikili işbirliğini güçlendiren ve ortak çabaları destekleyen kurumsal bir çerçeve içinde koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

