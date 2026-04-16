Suriye ve Suudi Arabistan İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
Suriye ve Suudi Arabistan İşbirliği Geliştiriyor

16.04.2026 20:58
Suriye ve Suudi Arabistan, kara ve demir yolu taşımacılığına yönelik işbirliğini ele aldı.

Suriye ve Suudi Arabistan, kara ve demir yolu taşımacılığı alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al Jasser ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında kara ve demir yolu taşımacılığı alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve bölgesel ulaşım ağlarının etkinleştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Taraflar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanması planlanan demir yolu bağlantı projesini de değerlendirdi.

Suudi Bakan Jasser, ülkesinin Suriye ile ilişkileri geliştirme ve ulaştırma alanındaki işbirliğini genişletme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Jasser, Suudi demir yolu ağının Ürdün sınırına kadar ulaştığını ve bunun bölgesel demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi açısından stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Kara taşımacılığına da değinen Jasser, Suudi Arabistan ile Suriye arasında Ürdün üzerinden Türkiye'ye uzanan taşımacılık hareketliliğinin arttığını, bu alanda artan talebin karşılanması için kolaylıkların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Bedir ise, Suriye ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesi için hatların ve altyapının uluslararası standartlara göre geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, üzerinde mutabık kalınan konuların takibi ve iletişimin sürekli hale getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Nisan 2026'da Ürdün'e yaptığı ziyarette, Ürdün, Türkiye ve Suriye arasında inşa edilmesi planlanan demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirterek, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa'ya bağlanmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye ve Suudi Arabistan İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
SON DAKİKA: Suriye ve Suudi Arabistan İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
Advertisement
