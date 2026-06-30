Suriye ve Türkiye'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Suriye ve Türkiye'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı

30.06.2026 19:38
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye heyetiyle güvenlik işbirliği konularını görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmeye, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

Çiftçi, Şam temasları kapsamında daha önce Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ve Türkiye'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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