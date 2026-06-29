Suriye ve Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Suriye ve Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

Suriye ve Türkiye\'den İsrail\'e Sert Tepki
29.06.2026 22:35
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Suriye, İsrail'in askeri harekatlarını kınadı. Türkiye, saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Suriye hükümeti, İsrail'in ülkenin güneyindeki askeri harekatlarını şiddetle eleştirdi. Türkiye de İsrail'in saldırılarını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi. Şam yönetimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği askeri harekatları kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Dera ve Kuneytra illerindeki ilerleyişini ve bölgeye yönelik topçu ateşini, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgeye ilerlemesinin ardından Dera iline bağlı Abidin köyünde gerilim artmış ve bölge sakinleri yolu taşlarla kapatmaya çalışmıştı. Suriye devlet medyasının haberlerine göre İsrail kuvvetlerinin köylülere topçu ateşiyle karşılık vermesi üzerine köy sakinleri gece boyunca civardaki diğer yerleşim birimlerine kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada ise, Cumartesi günü "Güney Suriye'deki güvenlik bölgesinde" birçok "silahlı teröristin" öldürüldüğü belirtilmiş, konuya dair daha ayrıntılı bilgi verilmemişti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'de süresiz olarak asker konuşlandırmak istediğini dile getirmişti.

Ankara: Uluslararası toplum üzerine düşeni yerine getirsin

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin güneyine yönelik İsrail saldırılarını sert bir dille kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu belirtilerek "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. (…) Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı: .

Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen tampon bölgeye asker gönderen İsrail, burayı halen "güvenlik bölgesi" diye niteleyerek işgal altında tutuyor.

İsrailli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Suriye'nin güneyinde askerden arındırılmış bir tampon bölge oluşturmayı hedeflediklerini dile getirmişti.

İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını izleyen Suriye merkezli Sicil isimli organizasyonun verilerine göre İsrail güçleri bu ay, Dera ve Kuneytra illerinde 300'e yakın operasyon gerçekleştirdi.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü ele geçirmiş ve daha sonra kontrolü altındaki bu bölgeleri ilhak etmişti. Söz konusu ilhak, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından tanınmıyor.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ve Suriye birçok kez doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu görüşmelerde taraflar, istihbarat paylaşımı için bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşma sağlamıştı.

AFP,DW/ ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Suriye ve Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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