Suriye yönetimi, YPG'nin fesih açıklaması sonrası Haseke'ye onlarca araçla takviye güç gönderdi - Son Dakika
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Suriye yönetimi, YPG'nin fesih açıklaması sonrası Haseke'ye onlarca araçla takviye güç gönderdi

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Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri, terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç gönderdi. Yerel kaynaklara göre, güvenlik güçleri kente giriş yaparak çeşitli noktalara konuşlandı. Bölge sakinleri, Suriye bayraklarıyla kente giren takviye güçleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varılmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri, terör örgütü YPG'nin kendini "feshetmesini" açıklamasının ardından Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç gönderdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye iç güvenlik birimleri onlarca araçla, Haseke iline giriş yaparak kentte güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşladı.

Bölge sakinleri, Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan takviye güçleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Suriye hükümeti, geçtiğimiz aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.???????

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye yönetimi, YPG'nin fesih açıklaması sonrası Haseke'ye onlarca araçla takviye güç gönderdi - Son Dakika

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