Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı

28.04.2026 10:43
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en bilinen işkence merkezlerinden biri olan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en bilinen işkence merkezlerinden biri olan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce sosyal medyada paylaşılan ve güvenlik kameralarına ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, cezaevi içerisindeki farklı bölümler yer alıyor.

Kayıtlarda bir bekleme odası ile kamera izleme merkezi olduğu iddia edilen alanlar dikkati çekiyor.

Görüntülerin bir bölümünde, bekleme odası olarak nitelendirilen kapalı bir alanda 20'den fazla kişinin zemine çömelmiş halde bekletildiği görülüyor.

Başları öne eğik şekilde duran kişilerin dar bir alanda birbirlerine yakın halde konumlandırıldığı kayıtlara yansıyor.

Paylaşılan bir diğer görüntüde ise çok sayıda monitörün bulunduğu bir oda yer alıyor. Farklı açılardan gelen kamera kayıtlarının eş zamanlı izlendiği bu alanın, cezaevi yönetim merkezi olduğu değerlendiriliyor.

Görüntülerin, eski rejimin çöküşü ve hapishanenin kontrolünün kaybedilmesinden önceki son günlere ait olduğu iddia ediliyor.

Saydnaya Hapishanesi

Başkent Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

