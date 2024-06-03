Suriyeli adam Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeli adam Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı

Suriyeli adam Kızılırmak Nehri\'nde mahsur kaldı

Sivas'ta atıyla karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu, Kızılırmak Nehri'nde düşerek mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ceddu, hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta karşıya geçmek isterken Kızılırmak Nehri'nin ortasında attan düşüp mahsur kalan Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25), AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kayseri Caddesi'ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında yaşandı. Atıyla gezen Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu, nehirden karşıya geçmek istedi. Nehrin ortasına doğru, derinliğin arttığı bölgede dengesini kaybeden Ceddu, suya düştü. Mahsur kalıp, yaklaşık 1,5 saat kurtarılmayı bekleyen Abduhavaş Ceddu'yu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abduhavaş Ceddu mahsur kaldığı yerde baygınlık geçirmek üzereyken ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Atın ise kendi imkanlarıyla nehirden çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kızılırmak, İtfaiye, Suriye, Sivas, AFAD, Olaylar, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli adam Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeli adam Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement