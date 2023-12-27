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Suriyeli çocuğa protez bacaklar takıldı - Son Dakika
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Suriyeli çocuğa protez bacaklar takıldı

Suriye'den Türkiye'ye kaçan Ayşe ve Muhammed Kasir çiftinin doğuştan sol kolu ve bacakları olmayan 3,5 yaşındaki Tali Kasir'e protez bacaklar takıldı. Tali, ilk adımlarını attı ve fizik tedavisinin ardından taburcu edildi.

Suriyeli çocuğa protez bacaklar takıldı
27.12.2023 - 12:16,
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SURİYE'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Ayşe ve Muhammed Kasir çiftinin doğuştan sol kolu ve bacakları olmayan Tali Kasir'e (3,5) protez bacakları takıldı.

Ayşe ve Muhammed Kasir çifti, 8 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Ankara'ya yerleşti. Kasir çiftinin 3,5 yıl önce kızları Tali Kasir dünyaya geldi. Doğuştan sol kolu ve iki bacağı olmayan Tali Kasir için  çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ve babası kağıt toplayarak geçimini sağlayan Tali, hayırseverlerin de desteği ile sağlanan protez bacaklarına 3,5 yıl sonra kavuştu. Özel bir firma tarafından protezleri takılan Tali, ilk adımlarını da attı. Doğduğundan bu yana ilk kez ayakkabı giyen Tali, yaklaşık bir hafta süren fizik tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ADIM ATAR DURUMA GELDİ'

Tali Kasir'in protezlerini yapan Protez Uzmanı Murat Doksöz, "Tali, şu anda adım atar duruma geldi. Zannediyoruz ki 2 ay içerisinde top oynayabilecek duruma gelebilecek. Tali'nin ameliyatları da devam ediyor. Şu an görebiliyor; fakat göz bebeklerinin kaymasından kaynaklı iyi göremiyor. Ameliyat olduktan sonra gözleri ve görmesi düzelecek. Şu an yürüme çalışmaları devam ediyor. Denge çalışmalarımız devam ediyor. Şu an fizik tedavi gördü ve fizik tedavisi bitti. Tali, ilk defa bir çift ayak ile karşılaşıyor ve bunun tedirginliğini yaşıyor. Bu noktada biz bir adaptasyon sürecimizi onunla beraber atlatmaya çalışıyoruz. Bir adaptasyon süreci var, psikolojik de dahil. Onu atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Murat Doksöz, sol kol protez çalışması henüz yapamadıklarını söyleyerek, "Bunun için erken. Doktoru da erken olduğunu söyledi. Biraz daha büyüdüğünde, belki 7-8 yaşında okula başladığında kozmetik amaçlı, görsel amaçlı bir protez uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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