Suriyeli Esnaflar Ülkelerine Dönmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Suriyeli Esnaflar Ülkelerine Dönmeye Hazırlanıyor

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Kahramanmaraş'taki Suriyeli esnaflar, Suriye'deki durumun düzelmesiyle geri dönüş hazırlığı yapıyor.

10.12.2024 10:59
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Kahramanmaraş'taki Suriyeli esnafların göç hazırlığı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır ticaretle uğraşan Suriyeli esnaf, ülkelerine dönme hazırlıklarına başladı.

Kahramanmaraş'ta gıda, tekstil ve küçük işletmelerde faaliyet gösteren Suriyeli esnaf, bir yandan iş yerlerindeki son düzenlemeleri yaparken bir yandan da göç için hazırlıklara başladı.

Onikişubat ilçesinin Yusuflar mahallesinde giyim, lokanta, manav gibi alanlarda esnaflık yapan Suriyeliler, birkaç ay içerisinde geri dönüşe geçeceklerini hazırlık aşamasında olduklarını ifade ettiler.

Hasan Osman, "Biz şuan çok mutluyuz Türkiye'de yaşadığımıza zamanlarda çok mutlu ve rahat olduk çok sağ olun yakın bir zamanda geri dönmek istiyoruz. Bir dükkanımız var onları hemen bırakamayız kolay değil yavaş yavaş yapıp en yakın zamanda döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhammed El Ömer, "Çok mutluyuz Türkiye'den çok memnunuz. Sizlerin arasında yaşadık. Burada Sizinkiler gibi yaşadık. Topluyoruz düzlüyoruz sonra gideceğiz" dedi.

Ahmet Şeab, "Ben 11 yıl oldu geleli. Bizim bayram oldu mecbur evimize gideceğiz daha güzel ve mutlu olacağız akrabalar ve komşular hep beraber olacağız. Erdoğan bize kapısını açtı Allah razı olsun Türkler çok iyi" diye konuştu.

Muhammed El Hasan, "2013 yılında geldim ve burada farklı işlerde çalıştım. Suriye'de işler düzeldiği anda geri döneceğiz memleketimize" ifadesini kullandı.

Suriyeli esnafların geri dönüş kararında Suriye'deki yeniden inşa sürecine dair umutlar önemli yer tutuyor. Esnaflar, memleketlerinde iş gücü ve fırsatların artacağına inandıklarını ifade ediyor.

Kaynak: İHA

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