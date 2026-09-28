Suriyeli genç halterci, Dünya Şampiyonası'ndan 3 altın ve 1 gümüşle döndü

Suriye'nin Rakka kentinde henüz 9 yaşında haltere başlayan 17 yaşındaki Mirgan Haci, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği şampiyonluklarla yeni nesil sporculara öncülük ederken, kariyerini sürdürdüğü spor salonunda kız çocuklarına da halter eğitimi veriyor.

Halter sporuna küçük yaşlarda adım atan genç sporcu, geçmiş yıllarda katıldığı müsabakalarda önemli dereceler elde etti.

2023'te katıldığı ilk şampiyonada ikinci olan, 2024 ve 2025'teki organizasyonlarda ise birincilik elde eden Haci, 2026'da katıldığı Suriye Cumhuriyet Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde dünya rekorları kırarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Genç sporcu ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü.

"Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandım"

Yaklaşık 9 yıldır güç sporları ve halterle ilgilenen Mirgan Haci, AA muhabirine, halter serüvenini ve yeni hedeflerini anlattı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kendisini yeni hedeflere yönelttiğini söyleyen Haci, şöyle konuştu:

"2026 yılında Cumhuriyet Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldım. Burada yine dünya rekorları kırdım ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandım."

Daha önce vize sorunları nedeniyle 2025'teki Dünya Şampiyonası'na katılamadığını belirten Haci, daha sonra Katar'da düzenlenen Batı Asya Şampiyonası'nın seçmelerinde birinci olduğunu ifade etti.

"Birlikte çalıştığım kızların olimpiyatlara ulaşmasını istiyorum"

Şampiyonalardaki başarısını sürdürmek için antrenmanlarına devam eden Haci, aynı zamanda kız çocuklarının halter sporuna kazandırılması için çalışıyor.

Halterin yalnızca güç değil, esneklik ve hareket kabiliyeti de gerektirdiğini vurgulayan Haci, antrenmanlarda koparma, silkme, çekiş, itiş ve denge çalışmalarının yanı sıra esneklik egzersizlerine de ağırlık verdiklerini ifade etti.

Kız sporcuların temel eğitimlerine destek verdiğini belirten Haci, birlikte çalıştığı sporcular arasında kız kardeşlerinin yanı sıra gelecekte uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde edeceğine inandığı Merah ve Faize isimli iki genç sporcunun bulunduğunu söyledi.

Haci, "Benim ve birlikte çalıştığım kızların olimpiyatlara ulaşmasını istiyorum. Onlar bunu hak ediyor. Bu kızlar yaklaşık 4 yıldır emek veriyor. Küçük yaşta başladılar ve kendilerini geliştirdiler." dedi.

Hedefinde yeni şampiyonluklar ve genç sporcular var

Uluslararası yarışmalara hazırlanmasında kendisine destek veren Rakka Valisi Abdürrahman es-Selame'ye teşekkür eden Haci, "Vali bana hem manevi hem de maddi destek sağladı. O olmasaydı bu şampiyonaya gidemeyebilirdim. Hazırlıklarımın tüm masraflarını o ve antrenörüm karşıladı." diye konuştu.

Ailesinin desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Suriyeli genç sporcu, özellikle annesinin kendisi için büyük bir destek ve örnek olduğunu söyledi.

Genç sporcu, bundan sonraki hedefinin uluslararası şampiyonalarda yeni dereceler elde etmek ve birlikte çalıştığı genç kızların dünya ve olimpiyat sahnesinde yer almasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.