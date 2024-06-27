Suriyeli Kadın Ressamlar, Hapishanelerdeki İhlalleri Konu Alan Sergi Açtı

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Suriye'nin kuzeyinde Bab ilçesindeki kadın ressamlar, Esed rejiminin hapishanelerinde tutukluların yaşadığı ihlalleri konu alan "Hapishanelerin Nabzı" başlıklı sergi açtı.

Sergide Bab ilçesinde bir araya gelen 12 kadın ressamın, Esed rejiminin hapishanelerinde tutukluların yaşadığı işkence ve insanlık dışı muameleleri dünyaya duyurmak için resmettikleri 75 tablo yer alıyor.

Sergiye 5 tablosu ile katılan Saliha Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamda, tutuklulara ve ailelerine destek vermek için sergiye katıldığını söyledi. Tutukluların seslerinin duyulması gerektiğini vurgulayan Taha, tablolarında mahkumların hayal ve umutlarına odaklandığını belirtti.

Taha, "Mahkumların gördükleri işkence ve zulme odaklandım. Onların direnişine, kararlılığına ve umutlarına dikkati çekmek istedim." dedi.

Serginin ziyaretçilerinden Malik Kutbi, tutukluların eşleri ve annelerinin durumunu anlatan tabloları gördüğünü belirterek "Bu tür sergiler, Suriye rejiminin hapishanelerinde bulunan on binlerce mahkumu ve akıbeti bilinmeyen on binlerce kayıp kişiyi hatırlamamız açısından önemli." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ahmed Hasan da resimlerden etkilendiğini ifade ederek "Bu sergi, yıllardır hapishanelerde kaybolanları ve yüz binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız işkenceleri hatırlatmak için bir vesiledir." ifadesini kullandı.

Hasan, serginin Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan insan hak ihlallerini dünyaya duyurmak açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.