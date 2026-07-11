Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaynar süt bulunan kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Yatırtepe Mahallesi'nde anne Z.Y, ocakta kaynattığı sütü soğuması için yere bıraktı.
Bu sırada evin yakınında oynayan 2 yaşındaki H.Y, süt kazanının içine düştü.
Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevk edildi.
Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta 2 Yaşındaki Çocuk Kaynar Süte Düştü - Son Dakika
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