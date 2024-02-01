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Sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı - Son Dakika
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Sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kocaali ilçesinde park edilen araca binen sürücü, fren yerine gaza basınca kasap dükkanına çarptı. İş yerinde maddi hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde park ettiği aracına bindikten sonra fren yerine gaza basan sürücü iş yerine çarptı. İş yeri çalışanları büyük korku yaşarken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kasap dükkanının önünde meydana geldi. Şaban Koto'ya ait kasap dükkanının önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü aracını park etti. Bir süre sonra geri gelen sürücü aracına bindikten sonra fren yerine gaza basınca kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı. Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler teselli etti. Kazada iş yerinin camları kırılırken maddi hasar oluştu. Öte yandan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün otomobile bindikten sonra gaza basarak iş yerine çarptığı anlar ve vatandaşların otomobile koşması yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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Cumhuriyet Caddesi, Kocaali, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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