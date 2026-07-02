Sürücü Pazarcının Karpuzlarını Ezdi - Son Dakika
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Sürücü Pazarcının Karpuzlarını Ezdi

Sürücü Pazarcının Karpuzlarını Ezdi
02.07.2026 17:42
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Aydın'da bir sürücü, pazar alanında tartışma sonrası esnafın karpuzlarını ezdi, ceza aldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yol tartışmasında pazar esnafının sergisindeki karpuzları, otomobiliyle ezen sürücüye polis bin lira idari para cezası kesip, hakkında adli işlem başlattı. Pazarcı Eyüp Korkmaz (34), "Nezaketle söylese yoldan geçmesine yardımcı olurdum" dedi.

Olay, Zafer Mahallesi'nde Salı Pazarı'nın kurulduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, trafiğe kapalı olan pazar yerinden otomobiliyle geçmek istedi. Yoldaki karpuz tezgahını kaldırmasını isteyen sürücüye, esnaf Eyüp Korkmaz, pazar alanının trafiğe kapalı olduğunu söyledi. Sürücü ile pazarcı arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, sürücü, otomobiliyle sergideki karpuzların üzerinden geçerek alandan uzaklaştı. Karpuzların ezildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından Efeler Polis Merkezi'ne giden pazarcı Eyüp Korkmaz, malına zarar verildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Polis, sürücüye bin lira idari para cezası kesti.

'BURADA 10 YILDIR TEZGAH KURULUYOR'

Yaşananları anlatan 3 çocuk babası esnaf Eyüp Korkmaz, Zafer Mahallesi 106 Sokak'ta her salı günü pazar kurulduğunu belirterek, "O nedenle orası trafiğe kapalı bir yer. O kadın sürücü bayan inat mı etti nedir, bilmiyorum. 'Geçeceğim' diye ısrar etti. 'Yardımcı olayım ancak sizin aracınız daha büyük' dedim. Ondan önce de 2 araç geçirdim. Nezaketle söylese yoldan geçmesine illaki yardımcı olurdum. Hakaret eder gibi konuştuğu için olmadım. Gelip, benim malımı ezmeye hakkı yok. 'Yol benim hakkım. Sen yolu kapatmışsın' dedi. Ben de yerin belediyenin bana tahsis etmiş olduğu yer olduğunu söyledim. 10 yıldır burada aynı şekilde tezgah kuruluyor. Her hafta salı günü burası normalde de trafiğe kapalı. Bunu da ona belirttim. 'Geri geri gidemiyorum' diyerek bana bağırdı. Zaten olayın görüntülerinde her şey ortada. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Öte yandan kadın sürücünün ise ifadesinde olay günü durumu zabıta ve polise bildirdiğini ancak çözüm bulamayınca, geçmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

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