Sürüklenen Tekneye Kurtarma
Ayvacık'ta makine arızası yaşayan tekne, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE Ayvacık ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 7 kişi bulunan tekne, yardım talebinin ardından Sahil Güvenlik botu ile yedeklenip Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne yanaştırıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında 16 Ağustos'ta saat 19.50 sıralarında özel bir tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 7 kişi bulunan tekne, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne yanaştırıldı.
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