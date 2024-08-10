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Sürüsüyle uçarken çiftliğe düşen yavru flamingo Tuz Gölü'ne bırakıldı

AKSARAY - Flamingoların doğal yaşam alanlarından birisi olan Tuz Gölü'nden sürüsüyle birlikte uçarken köydeki çiftliğe düşen yavru flamingo köy muhtarı tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı ve yavruların uçmayı öğrenene kadar doğal yaşam alanları olan Tuz Gölü'nde sürüsüyle birlikte göç etmek için uçan yavru flamingo Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bir çiftliğe düştü. Flamingonun düştüğünü gören vatandaşlar yetkililere ulaşmak amacıyla durumu köy muhtarı Mustafa Özkan'a bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine çiftliğe giden muhtar Özkan yavru flamingoyu alarak müstakil evinin bahçesine getirdi. Burada flamingonun yarası olup olmadığını kontrol eden muhtar Özkan, herhangi bir yaraya rastlamayınca flamingoyu kafese koyarak durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Uzun süre ekipleri bekleyen muhtar Özkan gelen olmaması üzerine flamingoyu alarak doğal yaşam alanı olan Tuz Gölüne götürerek bıraktı.

Yaşanan olayı anlatan muhtar Özkan, "Vatandaşın biri beni arayarak flamingonun çiftliğe düştüğünü söyledi. Ben de hayvanın ölmesine razı olamadım. Hayvanları da sevdiğim için gidip flamingoyu alıp geldim. Evimde güzelce besledim, suyunu ve yemini koydum. Birazdan da doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü'ne bırakacağım" dedi.