Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki yaralı çocuk kurtarılamadı

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki yaralı çocuk kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazanın ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri olan 14 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
YARALILARDAN UMUT KURTARILAMADI
Kazanın ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Umut Emin Kaya (14) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Kaynak: DHA
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