Suşehri Festivali'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen festivale katıldı.

İlçe Stadyumu'nda kaymakamlık ve belediye öncülüğünde, iş insanlarının destekleriyle düzenlenen programda konuşan Bakan Yardımcısı Boyraz, festivalin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ise ilçe halkının güzel bir organizasyonla bir araya geldiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik bizler için önemlidir. Bizler de bu birlikteliğimizi sonuna kadar muhafaza etmekteyiz." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da ilçede yapılan hizmetleri anlattı.

Belediyenin SGK'ye geçmiş dönemden olan borcunu ödediğini dile getiren Kayaoğlu, "Hiçbir kuruma, esnaflara borcumuz bulunmamaktadır. İnşallah Suşehri Belediyemizi kurumsal alanda daha güzel yerlere getirmenin gayreti içerisindeyiz. Daha güzel hizmetleri ve yatırılmaları Suşehri halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kayaoğlu, festivale katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Ceceli ve yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Festivalde, en güzel kuru fasulye pişirme yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.