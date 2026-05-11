Suşehri'nde Anneler Günü ve Hıdırellez coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suşehri'nde Anneler Günü ve Hıdırellez coşkusu

Suşehri\'nde Anneler Günü ve Hıdırellez coşkusu
11.05.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Kılıçkaya Baraj Gölü Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez coşkusunu ve Anneler Günü'nü bir arada kutladıklarını söyledi.

Anneler Günü'nü tebrik eden Kayaoğlu, "Doğanın canlandığı bu özel mevsimde, annelerimizin gülen yüzüyle baharı daha da güzelleştirdik. Hayatımıza kattıkları sonsuz sevgi ve emekleri için tüm annelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Yöresel ses sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halayların çekildiği programda, yılın annesi seçilen şehit annesi Dursune Kuzpınar'a hediye verildi.

Programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun eşi Tuğba Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nde Anneler Günü ve Hıdırellez coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

00:47
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
00:25
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
00:19
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
00:11
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
22:30
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 03:20:30. #7.12#
SON DAKİKA: Suşehri'nde Anneler Günü ve Hıdırellez coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.