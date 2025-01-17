Suşehri\'nde Esnaf İstişare Toplantısı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, esnafla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Yıldız ve esnaf katıldı.

Bir yerin gelişmesinin en önemli faktörleri arasında esnafların geldiğini aktaran Yıldız, "Ekonomi esnafların sayesinde hareket etmektedir. Sizler ne kadar güzel çalışmalar yaparsanız, ilçemiz de o kadar gelişir. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. Bizler de sizlere her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise Suşehri'nin çok hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, "10 aylık süre içerisinde güzel hizmetlere imza attık. İlçemize güzel iş yerleri yapmak için kolları sıvadık. İnşallah kısa sürede kazmayı vuracağız. Bizler ilçemizin güzelleşmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız da bu tür programların devam edeceğini söyledi.

Esnafların talep ve önerilerinin dinlendiği program, hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.