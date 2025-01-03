Suşehri'nde Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Suşehri'nde Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Suşehri\'nde Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayarak hafız olan Yusuf Berat Dal için icazet töreni gerçekleştirildi. Törende Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, hafızlığın önemine vurgu yaparak öğrenciyi tebrik etti. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise ilçede hafız sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Törende Dal'a icazet belgesi ve plaket takdim edildi.

03.01.2025 10:48
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayarak hafız olmaya hak kazanan öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Suşehri Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, hafızlığın önemine vurgu yaptı.

Hafız olan öğrenciyi tebrik eden Yıldız, "Hafız yürüyen, konuşan Kur'an'dır. Bu yüzden hafız olmak ve hafızlığı muhafaza etmek önemlidir. Hafızlık eğitiminde özverili çalışan hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise ilçede hafız sayısının artmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Kayaoğlu, bu konuda özverili eğitim veren öğretmenleri, kuran kursu öğreticilerini ve hafız olmak için gayret gösteren öğrencileri tebrik etti.

İlçe Müftüsü Adem Yıldız da yaklaşık 2 yıllık emeği ardından hafız olan Suşehri İmam Hatip Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Yusuf Berat Dal'ı kutladı.

Pasta kesim töreninin ardından Yıldız ve Kayaoğlu, hafız olan Dal'a icazet belgesi ve plaketini takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suşehri'nde Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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