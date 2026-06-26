Suşehri'nde Kiraz Hasadı Etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kiraz toplama etkinliği yapıldı.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait 7 dönümlük uygulama bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uygulamalı eğitim faaliyetleri hakkında okul müdürü Murat Doğruyol'dan bilgi alan Yıldız, öğrencilerin tarımsal üretim süreçlerindeki aktif katılımının önemine değindi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise bölgenin tarımsal ve meyvecilik alanında son yıllarda büyük gelişme sağladığını belirtti.

Kayaoğlu, bu yıl meyve verimlerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, kiraz bahçesinin oluşumunda emeği olanları kutladı.

Okul müdürü Murat Doğruyol da 7 dönümlük alanda bulunan 412 kiraz ağacının özel budama terbiyesi ile yetiştirildiğini anlatarak, toplanan kirazların ilçe merkezi ile çevre ilçelerde satışının yapıldığını, elde edilen gelirin ise okul aile birliği hesabına yatırıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kiraz hasadı yapıldı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu katıldı.