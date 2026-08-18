Suşehri'nde Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: Çok Sayıda Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, Geminbeli mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta çok sayıda yaralı var. Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta yaralılar olduğu bildirildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 SG 604 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre metrelerce sürüklenen minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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