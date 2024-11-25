Suşehri'nde Sokak Kedilerine Kedi Evi

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede belediye ekipleri tarafından sokaktaki kedilerinin yoğun olduğu yerlere kedi evleri ile yem konuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, soğuk havalarının etkisini artırdığı ilçede, sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Kayaoğlu, belediye olarak her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirtti.