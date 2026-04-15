Suşehri\'nde Toplantı ile Hizmet Kalitesi Artırılıyor

Sivas'ta Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi.
Kayaoğlu, vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla birim müdürleri ile bir araya geldiklerini söyledi.
Belediyenin çalışmalarını daha hızlı ve daha kaliteli kılmak adına istişare gerçekleştirdiklerini aktaran Kayaoğlu, "Birim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Mevcut çalışmalarımızı gözden geçirerek, neler yapabileceğimizi detaylı bir şekilde ele aldık." dedi.
Kayaoğlu, bu tür toplantıların aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.
