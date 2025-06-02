Susurluk Belediyesi Gençlik Tiyatrosu 'Artiz Mektebi' Oyununu Sahneledi

(BALIKESİR) - Susurluk Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, "Artiz Mektebi" oyununu Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Burhaniye Belediyesi ile Susurluk Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki iş birliği, tiyatroseverleri anlamlı bir etkinlikte buluşturdu. İş birliği kapsamında Susurluk Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen, usta isimler Müjdat Gezen ve Kandemir Konduk'un kaleme aldığı "Artiz Mektebi" adlı oyun, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini Onur Bozhan'ın üstlendiği oyun, seyircilerden büyük beğeni toplarken, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Oyun sonunda sahneye çıkan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Ender Kurt, Bozhan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Kurt, iki belediye arasında kurulan kültürel köprünün, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.