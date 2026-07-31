Susurluk\'ta Orman Yangını Çıktı

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.