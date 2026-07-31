Susurluk'ta Orman Yangınına 196 Personel Müdehale Ediyor
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Susurluk'taki orman yangınına 196 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.
VALİ USTAOĞLU: 196 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti. Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemiz Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup; 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
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