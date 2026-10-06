Susurluk\'ta son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 10 günde operasyonlar düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, çamaşır makinesinin ve ses sisteminin içine??????? gizlenmiş 240 gram ve 120 mililitre sentetik uyuşturucu ile 130 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.