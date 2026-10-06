Susurluk'ta son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Susurluk'ta son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Susurluk\'ta son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Balıkesir Susurluk'ta son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Aramalarda çamaşır makinesi ve ses sistemine gizlenmiş 240 gram ile 120 mililitre sentetik uyuşturucu ve 130 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 10 günde operasyonlar düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, çamaşır makinesinin ve ses sisteminin içine??????? gizlenmiş 240 gram ve 120 mililitre sentetik uyuşturucu ile 130 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
BalıkesirSusurluk3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk'ta son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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