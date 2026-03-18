Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
V.A. idaresindeki 16 BFZ 459 çekici plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Yahyaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü V.A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta Tır Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
