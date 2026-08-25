Süt İhtisas Organize Sanayi Toplantısı - Son Dakika
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Süt İhtisas Organize Sanayi Toplantısı

Süt İhtisas Organize Sanayi Toplantısı
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Kırklareli'nde tarıma dayalı süt sanayi projeleri değerlendirildi.

Kırklareli'nde "Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen altyapı, planlama ve tarımsal üretim projelerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda, bölgedeki süt hayvancılığı yatırımlarının artırılması, tarımsal sanayinin gelişimi ve üretim kapasitesinin yükseltilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kırklareli'nin üretimin, tarımın ve kalkınmanın merkezi olma yolunda olduğunu ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da artacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Kavaklı, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt İhtisas Organize Sanayi Toplantısı - Son Dakika

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