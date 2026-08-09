Suudi Arabistan BMGK'nın Husilere Yönelik Kınamasını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan BMGK'nın Husilere Yönelik Kınamasını Destekledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, BMGK'nın Husilerin saldırılarını kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Husilerin ülkeye ve ticari gemilere yönelik saldırılarını kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BMGK'nin 7 Ağustos Cuma günü yayımladığı ve Husilerin 13 Temmuz'dan bu yana Suudi Arabistan'a düzenlediği füze saldırıları ile 22 Temmuz'dan bu yana ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığı açıklamasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakanlık, BMGK açıklamasında uluslararası hukuka ve başta 2216 sayılı karar olmak üzere ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması gerektiğinin vurgulanmasını takdirle karşıladı.

Açıklamada, ayrıca Yemen'in egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile bölgesel güvenliği ve deniz seyrüseferinin hak ve özgürlüklerini tehdit eden eylemlerin reddedilmesine yönelik vurgunun önemine işaret edildi.

Uluslararası topluma ilgili BMGK kararlarının uygulanması konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yinelenen açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarını, uluslararası deniz taşımacılığı ve ticaretinin güvenliğini tehdit eden, Yemen ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları baltalayan uygulama ve ihlallere karşı kararlı tutum alınması istendi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığının altı çizilen açıklamada, ülkenin kendisine, vatandaşlarına, imkanlarına ve tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahip olduğu ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki meşru hükümete desteğinin sürdüğü belirtilerek, BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisinin ülkede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına verilen desteğin yinelendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan BMGK'nın Husilere Yönelik Kınamasını Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:27
Bedriye Karaçay’ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
Bedriye Karaçay'ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan BMGK'nın Husilere Yönelik Kınamasını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.