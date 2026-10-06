Suudi Arabistan, Cizan ve Necran'daki havalimanlarına saldırı düzenlendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, Cizan ve Necran'daki havalimanlarına saldırı düzenlendiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan, Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini açıkladı. Duyuru, Cizan ve Necran'daki havalimanlarına yönelik saldırıyı kapsıyor.
Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu
Kaynak: AA
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