Suudi Arabistan'da 33 İHA Saldırısı İhalesi

08.03.2026 07:38
Suudi Arabistan, hava sahasına düzenlenen 33 İHA saldırısını tespit etti, hepsi imha edildi.

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

