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Suudi Arabistan'da Büyük Altın Yatakları Keşfedildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Büyük Altın Yatakları Keşfedildi

Suudi Arabistan Madencilik Şirketi (Ma'aden), başkent Riyad'ın batısındaki Mansura-Massara altın madeninin güneyindeki 100 kilometrelik bir alanda büyük altın yatakları bulunduğunu duyurdu. Şirketin yoğun sondaj programı kapsamında yapılan keşif, bölgenin uluslararası standartlarda önemli bir altın kuşağı haline gelmesi beklentisini artırdı. Mansura-Massara altın kaynakları hacmi, yeni keşiften önce yıllık 250 bin ons üretim kapasitesiyle 2023 sonunda yaklaşık 7 milyon onsa ulaştı.

Suudi Arabistan\'da Büyük Altın Yatakları Keşfedildi
29.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:39
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Suudi Arabistan Madencilik Şirketi (Ma'aden), başkent Riyad'ın batısındaki Mansura-Massara altın madeninin güneyindeki 100 kilometrelik bir alanda büyük altın yatakları bulunduğunu duyurdu.

Ma'aden'den yapılan yazılı açıklamada, bunun şirketin 2022 yılında başlattığı yoğun sondaj programı kapsamındaki ilk keşif olduğu belirtildi.

Mansura-Massara madeninin güneyindeki 100 kilometrelik alan boyunca birden fazla yerde yapılan sondajlardan sonra cesaret verici sonuçların elde edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin, uluslararası standartlarda önemli bir altın kuşağı haline gelmesi konusunda büyük beklentiler bulunuyor. Sondaj sonuçları, madende zenginliğin bol olduğunu ve yeraltı geliştirme yoluyla madenin ömrünün uzatılabileceğini gösteriyor."

Açıklamada, "Mansura-Massara altın kaynakları hacmi, yeni keşiften önce yıllık 250 bin ons üretim kapasitesiyle 2023 sonunda yaklaşık 7 milyon onsa ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, hükümetin daha önceki açıklamalarına göre, yaklaşık 1,3 trilyon dolar değerinde henüz işlenmemiş madene sahip ve yabancı yatırımcıları çekmenin yollarını arıyor.

Kaynak: AA
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