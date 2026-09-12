Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt için verilen potansiyel tehlike uyarısı sona erdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt için verilen potansiyel tehlike uyarısı sona erdi

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Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından verilen "potansiyel tehlike" uyarısının sona erdiği duyuruldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, uyarının sona ermesine rağmen vatandaşlardan talimatlara uymalarını ve olay yerlerini görüntülemekten kaçınmalarını istedi.

Suudi Arabistan'da, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından verilen "potansiyel tehlike" uyarısının sona erdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki "potansiyel tehlike" uyarısının sona ermesine rağmen vatandaşlardan güvenlikleri için Sivil Savunma Kurumunun talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve olay yerlerini görüntülemekten kesinlikle kaçınmaları istendi.

Daha önce yayımlanan uyarıda ise Hamis Muşayt kenti için alarm verilmiş, resmi talimatların takip edilmesi, güvenli bir yere geçilmesi, pencerelerden uzak durulması ve tehlike sona erene kadar binalardan çıkılmaması çağrısı yapılmıştı.

10 Eylül'de de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt için verilen potansiyel tehlike uyarısı sona erdi - Son Dakika

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