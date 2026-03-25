Suudi Arabistan'da İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da İHA Saldırıları Engellendi

Suudi Arabistan'da İHA Saldırıları Engellendi
25.03.2026 06:59
Doğu bölgede 27 İHA saldırısı, savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 27 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan bir başka açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan bir balistik füzenin de engellendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika
