Suudi Arabistan'da İHA Tehdidi: Halk Güvenli Bölgelere Çağrıldı
Suudi Arabistan'da İHA Tehdidi: Halk Güvenli Bölgelere Çağrıldı

22.03.2026 04:50
İran yapımı 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği Suudi Arabistan'da, el-Harc'da tehlike nedeniyle halka uyarı yapıldı.

Suudi Arabistan'da, İran tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirilerek, "tehlikeli bir durum" nedeniyle el-Harc vilayetinde halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin doğusuna yönelen 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle uyarı mesajı yayımlandı.

Uyarıda, halka sakin olmaları, resmi talimatları izlemeleri, en yakın güvenli yere gitmeleri, açık alanlar ile camlardan uzak durmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları güvenli noktadan ayrılmamaları çağrısında bulunuldu.

Ayrıca araçta bulunan kişilerin, köprüler ve yüksek binalardan uzak şekilde yol kenarında durmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durulması ve resmi kanallar üzerinden yapılacak açıklamaların takip edilmesi istendi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi

03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 4 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
23:50
İran, İsrail’in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100’den fazla yaralı
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
