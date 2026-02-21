Suudi Arabistan'dan ABD'ye Tepki - Son Dakika
Suudi Arabistan'dan ABD'ye Tepki

21.02.2026 22:21
Suudi Arabistan, ABD'li yetkili Huckabee'nin İsrail ile ilgili ifadelerini kınadı.

Suudi Arabistan ve Arap Birliği, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye, Huckabee'nin açıklamaları karşısında "net bir tutum" alması çağrısı yapılarak, Huckabee'nin açıklamaları "tehlikeli ve dünya barışına tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ve diplomatik teamülleri açıkça ihlal eden bir ABD'li yetkili tarafından yapılmasıyla tehlikeli bir emsal teşkil eden bu sorumsuz açıklamaları kesinlikle reddettikleri" belirtildi.

Bunu, "bölge ülkelerinin ABD ile olan seçkin ilişkilerine saygısızlık, bölge ülkelerine ve halklarına karşı düşmanlığı körükleyerek küresel güvenlik ve barışı tehdit eden, vahim sonuçlar doğuracak aşırıcı bir yaklaşım" olarak nitelendirilen açıklamada, ABD'den "dünyadaki barış yanlısı tüm ülkeler tarafından reddedilen bu yaklaşıma" ilişkin tutumunu netleştirmesi talep edildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Huckabee tarafından dile getirilen "aşırıcı ifadeleri" kınadığını belirtti.

Söz konusu açıklamaların, "diplomasinin tüm temel kurallarına ve normlarına aykırı olmasının yanı sıra mantık ve sağduyuyla da bağdaşmadığını" kaydeden Ebu Gayt, Huckabee'nin sözlerinin, "ABD'nin politika ve tutumlarıyla çeliştiğini ve İsrail'deki sağcı kamuoyuna hoş görünmeyi amaçladığını" ifade etti.

Ebu Gayt, "Herhangi bir temele dayanmayan bu gibi aşırıcı açıklamaların" duyguları körüklediği, dini ve milli hassasiyetleri tahrik ettiği uyarısında bulundu.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 14 Ağustos'ta, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
