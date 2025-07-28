Suudi Arabistan'dan Filistin vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Filistin Devleti kurulmadan, ülkesinin İsrail ile ilişki kurmayacağını" belirtti.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre Bin Ferhan, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamındaki basın toplantısında konuştu.

"Çatışmaya son verme ve bir Filistin Devleti'nin kurulma zamanı geldi." diyen Bin Ferhan, Filistin ile İsrail arasındaki barışın kapsamlı bölgesel barışa ulaşmanın ana kapısı olduğunu aktardı.

Bin Ferhan, "Filistin devleti kurulmadan İsrail'le ilişki kurulamayacağını" vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Mısır, Katar ve ABD'nin ateşkes anlaşmasının yeniden sağlanması için sarf ettiği çabaları desteklediğini kaydeden Bin Ferhan, bu çabaların esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın bölgeye girişinin sağlanmasını kapsadığını belirtti.

Bin Ferhan, ABD'nin devam eden arabuluculuğuna işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki saldırıların durdurulması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda "destekleyici rol" üstlendiğini savundu.

Suudi Bakan Bin Ferhan ayrıca Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında BM'de bugün başlayan Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılış konuşmasında da "bölgede güvenlik ve istikrarın, Filistin halkı için adaletin sağlanması ve meşru haklarının verilmesiyle başlayacağını" ifade etti.