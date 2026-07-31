Suudi Arabistan'dan Irak'taki Milislere Hava Saldırısı

Suudi Arabistan'dan üst düzey bir yetkili, diplomatik ve siyasi çözüm yollarının "tümüyle tükenmesi" üzerine Irak'taki milisleri hava saldırılarıyla hedef aldıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili, Riyad yönetiminin Irak hükümeti ve halkıyla ilişkilerini güçlü tutmaya önem verdiğinin altını çizdi.

Irak'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının, Irak hükümeti veya halkına karşı olmadığını dile getiren yetkili, "Suudi Arabistan'ın yanıtı, tüm diplomatik ve siyasi önlemlerin tükenmesinin ardından geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın aylarca "azami ölçüde itidalli bir tutum" sergiledikten sonra bu saldırıyı yaptığına işaret eden yetkili, söz konusu saldırılarla "Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden milislerin kapasitesinin hedef alındığını" ifade etti.

Saldırıların Suudi Arabistan'a karşı kullanılan askeri depoların vurulmasıyla sınırlı kaldığını belirten yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın içinde ve dışında birileri tarafından mezhepçiliği kışkırtmak için yapılanlar ise bilinçli Irak halkını kandıramayacak. Tabii bu kışkırtmaları yapanlar, Irak'ın güvenliğini ve istikrarını artıracak yakınlaşmaları istemeyenlerdir."

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.