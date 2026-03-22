Suudi Arabistan'dan İran'a Diplomatik Sıkıntı

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ve 3 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarını, egemenliğini, sivil yerleşim yerlerini, ekonomik kurumlarını ve diplomatik misyonlarını hedef almasının tüm uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların sürmesinin ülke ilişkilerine olumsuz yansımaları olacağının altı çizildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.