Suudi Arabistan'dan İran'a Kınama

(ANKARA) - Suudi Arabistan, İran'ı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik "haince" saldırılar düzenlemekle suçlayarak kınadı.

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Haşimi Ürdün Krallığı'nın egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi anlamına gelen bu hain İran saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamakta ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu, onlarla tam dayanışma içinde bulunduğunu teyit etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin sürdürülmekte olan ihlallerinin ağır sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunuldu. Metinde İsrail ya da ABD'ye ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.