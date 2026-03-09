Suudi Arabistan'dan İran'a Sert Tepki - Son Dakika
Suudi Arabistan'dan İran'a Sert Tepki

09.03.2026 05:56
Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırı planlarını yalanlayarak, bu saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "İran tarafının bu açıklamayı ne İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ne de sonrasında uygulamaya koymadığını teyit ederiz. İran, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın savaşta yer almak üzere savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını gönderdiği iddialarına değinilen açıklamada, "Gerçekte, bu uçaklar Krallığın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hava sahasını İran füzeleri ve insansız hava araçlarından korumak ve izlemek için hava devriyesi yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

