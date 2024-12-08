Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Destek

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Suudi Arabistan, Suriye halkının güvenliğinin sağlanması, kan dökülmesinin önlenmesi ve devlet kurumlarının korunması amacıyla atılan "olumlu adımlardan" memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'yi kaosa ve bölünmeye sürüklenmekten koruyacak şekilde ortak çaba gösterilmesinin önemine işaret edildi.

Suriye halkının güvenliğinin sağlanması, kan dökülmesinin önlenmesi ve devlet kurumlarının korunması amacıyla atılan "olumlu adımlardan" memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Suudi Arabistan, tarihinin bu önemli aşamasında kardeş Suriye halkına ve onların tercihlerine desteğini teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kardeş Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde güvenlik ve istikrarını sağlayacak her adıma destek verileceği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Suriye halkının yanında yer alma çağrısında bulunuldu.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.