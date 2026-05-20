Suudi Arabistan'dan Trump'a Destek

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesini memnuniyetle karşılayarak, "İran'ın tehlikeli gerilimin sonuçlarından kaçınmak için bu fırsatı değerlendirmesi" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları birkaç gün ertelediği yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesini takdir ettiklerini belirten Bin Ferhan, bu fırsatın, savaşı bitirmenin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenliğini 28 Şubat 2026 öncesine geri döndürebileceğini ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.