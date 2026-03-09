Suudi Arabistan İHA'ları Düşürdü

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 3 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

İHA'ların boş alanda imha edildiği belirtilen açıklamada, bugüne dek ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş süresince Tahran tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.