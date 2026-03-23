Suudi Arabistan İHA ve Füze İhmalatı

23.03.2026 06:13
Suudi Arabistan, 4 İHA ve 1 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 4 insansız hava aracı (İHA) ile 1 balistik füzenin imha edildiğini, 1 füzenin de yerleşim yeri dışına düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzey sınır bölgesi, Şarkiyye ve başkent Riyad'da tespit edilen İHA ve balistik füzelere ilişkin bilgi verildi.

Kuzey sınır bölgesinde 1, Şarkiyye'de 3 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Riyad'da ise 2 balistik füze tespit edildiği, bunlardan birinin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise yerleşim yeri dışına düştüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
