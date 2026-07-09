Suudi Arabistan, IMEC'te İsrail'i Dışlayabilir

Suudi Arabistan'ın Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) için İsrail'i devre dışı bırakarak Suriye üzerinden yeni bir orta oluşturmayı değerlendirdiği bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Riyad yönetiminin, Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Doğu Akdeniz'e açılması planlanan IMEC projesi için yeni rota arayışında olduğu bildirildi.

İsmi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik ivmenin kaybolmasından dolayı Riyad'ın İsrail'i bu projeden dışlayarak Suriye'yi devreye sokmayı hedeflediği aktarıldı.

Projenin Hindistan'ı BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve Yunanistan'a bağlayan bir demir yolu, liman ve deniz yolu ağı öngördüğü aktarılan haberde, IMEC'teki İsrail rolünün, ABD tarafından İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesini sağlamak amacıyla önemsendiği kaydedildi.

Habere göre kaynaklar, projenin duyurulmasının ardından bölgedeki koşulların önemli ölçüde değişmesi üzerine Suudi yetkililerin, İsrail'i koridor dışında bırakacak alternatif güzergahları aktif olarak değerlendirdiğini belirtti.

Kaynaklar, başlıca seçeneğin ise demir yolunun Suriye üzerinden geçirilerek Doğu Akdeniz'e ulaştırılması olduğunu ifade etti.

Bu durumun İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Ayrıca Babu'l Mendeb ve Hürmüz boğazlarında yaşanan istikrarsızlığın, Riyad'ın yeni bölgesel ittifaklar kurma arayışını hızlandırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, projenin rotasındaki bu yönde bir değişikliğin İsrail için büyük bir stratejik gerilim anlamına geleceği vurgulandı.